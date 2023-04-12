Госпрограмму развития Крыма на 2022 года выполнили на 100%

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Крым выполнил плановые показатели Госпрограммы развития региона на 2022 года на 100%. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– Это был самый успешный год, когда мы все обязательства выполнили на все 100%, с учетом экономии – 99,3%, – сказал крымский премьер.

Председатель Совмина напомнил, что эту программу продлили до 2027 года. Он добавил, что объем финансирования увеличился до 840 миллиардов рублей. Гоцанюк также отметил, что в 2022 году построили 56 объектов. Речь идет о детских садах, транспортной инфраструктуре, водоснабжении, водоотведении и культурном наследии. Кроме того, был проведен капремонт домов культуры.

В этом году в рамках программы реализуются 200 мероприятий. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 79 объектов.

– Сумма в сравнении с прошлым годом увеличена на 21 миллиард рублей: в прошлом году было 75, а в этом году – 96,5 миллиарда рублей, – отметил Гоцанюк.