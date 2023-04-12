Акция «Гагаринская ленточка» прошла в Крыму в День космонавтики

Фото: ЦУР Республики Крым

12 апреля, в День космонавтики, в Симферополе прошла акция «Гагаринская ленточка». В рамках акции волонтеры раздали горожанам более 200 ленточек с изображением Юрия Гагарина, ракеты и звезд.

Акция была организована Центром подготовки космонавтов имени Гагарина совместно с Центром управления регионом Республики Крым. К ней присоединились крымские школы, симферопольские детсады «Космос» и «Космонавт», Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Медицинская академия имени С. И. Георгиевского, Крымский инженерно-педагогический универститет имени Ф. Якубова, Крымский университет культуры и искусств, Романовский колледж индустрии гостеприимства, Общественная палата Крыма.

Фото: ЦУР Республики Крым

– Гагаринская ленточка – символ памяти о советском гражданине, который стал первым человеком, открывшим человечеству дорогу к звездам. Это олицетворение достижений нашей страны в освоении космоса, – поделилась волонтер акции, студентка Крымского многопрофильного колледжа Алена Мельник.

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