Жестоко избил и вывез труп на озеро: крымчанин получил 9 лет колонии за убийство женщины

Фото: Анна МАКАРОВА

В Джанкойском районе 48-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 34-летней женщины и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Трагедия произошла в ноябре 2020 года. Между крымчанином и подругой его пасынка возник конфликт. Мужчина начал бить женщину по голове. В результате пострадавшая скончалась. Причиной ее смерти стала массивная черепно-мозговая травма. Поняв, что убил женщину, крымчанин решил избавиться от улик.

– Он погрузил труп потерпевшей в багажник автомобиля, после чего вывез ее на берег озера Сиваш, где закопал ее тело в землю, – рассказали в суде.

Однако через некоторое время житель Джанкойского района пришел в полицию и признался в убийстве. Кроме того, мужчина показал место, где закопал труп. На суде мужчина признал свою вину частично.

– Пояснил, что не должен был поднимать руку на женщину, очень сожалеет, что не смог себя контролировать и допустил убийство. Считает, что убил потерпевшую не специально, а по неосторожности, – говорится в сообщении.

Суд приговорил крымчанина к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.