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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:36

В Крыму на сохранение и развитие объектов культуры в 2022 году направили 4,3 млрд рублей

Особое внимание уделяется небольшим населенным пунктам
Дмитрий Коренев
В прошлом году на сохранение и развитие объектов культуры в Крыму направили 4,3 млрд рублей

В прошлом году на сохранение и развитие объектов культуры в Крыму направили 4,3 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году на сохранение и развитие объектов культуры в Крыму направили 4,3 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– В сфере культуры продолжается работа по обновлению инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах. В прошлом году на сохранение и развитие объектов культуры было выделено 4,3 млрд рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

Так, в прошлом году были капитально отремонтированы два дома культуры, две ДШИ, проведены капремонт и реконструкция Красноперекопского и Красногвардейского краеведческих музеев, приобретены музыкальные инструменты для девяти школ искусств, оснащены три музея. Кроме того, были проведены восстановительные работы на 15 воинских захоронениях, являющихся объектами культурного наследия.

Ранее Гоцанюк рассказал, что в Крыму собираются производить трансформаторы для самолетов SSJ. В республике планируется реализация ряда перспективных проектов, в том числе по импортозамещению.

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