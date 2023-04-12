В Симферополе 13 апреля отключат свет на 13 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

13 апреля в отдельных районах Симферополя частично отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 13 улиц.

- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в компании.

Где не будет света в Симферополе 13 апреля 2023:

улица Пушкина, 35, 44, 46;

улица Беспалова, 39;

улица Сосновая, 3, 5, 23;

улица Ивана Купалы, 20-36, 25-49;

4-я улица СТ Петровские скалы, 20;

улица Арендная, 2-18, 1-11;

улица Земляничная, 1-16;

улица Кирпичная, 1-10;

улица Посевная, 2-10;

улица Сосновая, 1-17;

улица Лунная, 1А, 9, 17;

улица Зеленая, 1-6;

улица Третья, 10.

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