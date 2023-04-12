В Симферополе 13 апреля отключат свет на 13 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
13 апреля в отдельных районах Симферополя частично отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что без электричества останется 13 улиц.
- Электричество из-за ремонтных работ планируется отключить с 8.00 до 17.00, - отметили в компании.
Где не будет света в Симферополе 13 апреля 2023:
улица Пушкина, 35, 44, 46;
улица Беспалова, 39;
улица Сосновая, 3, 5, 23;
улица Ивана Купалы, 20-36, 25-49;
4-я улица СТ Петровские скалы, 20;
улица Арендная, 2-18, 1-11;
улица Земляничная, 1-16;
улица Кирпичная, 1-10;
улица Посевная, 2-10;
улица Сосновая, 1-17;
улица Лунная, 1А, 9, 17;
улица Зеленая, 1-6;
улица Третья, 10.
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