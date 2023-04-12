Новое граффити появится на въезде в Ялту

Работа у стены длится примерно неделю Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Въездную зону Ялты украсит новое граффити. Художники трудятся уже несколько дней. Через неделю уже можно будет увидеть итоговый результат. Основной рисунок практически готов. Осталось только нанести надпись - «НАШ», где буква «А» изображена в виде узнаваемой всеми арки Крымского моста.

Все работы - от эскиза до воплощения рисунка на стене - выполнил ялтинский стрит-арт художник Владислав Подопригора и члены команды художественной студии «DISLAV», руководителем которой он является.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

- Работа у стены длится примерно неделю, но все зависит от ряда факторов. Например, нам может помешать погода. А работа по эскизам, подготовке, сбору технической документации длилась несколько месяцев, - рассказал КП-Крым художник.

Работы Владислава Подопригоры хорошо известны ялтинцам – портрет мальчика с гвоздикой на стене центра Культурного центра, портреты героев Великой Отечественной войны в подземном переходе и многие другие граффити в городе выполнены студией художника.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Напомним, с 2019 года на этой стене под мостом красовалась работа, которую по приглашению города создал уличный художник Рустам Кубик. Однако за это время краски выцвели, и в конце прошлого года на заседании Архитектурно-художественного совета администрации Ялты было принято решение о создании нового граффити.