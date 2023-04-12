В Севастополе пойдет под суд девушка, сбившая 65-летнего мужчину

Фото: Сергей ГАПОН

В Севастополе местную жительницу 1995 года рождения обвиняют в том, что она сбила 65-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Авария произошла утром 16 ноября. Девушка ехала за рулем Kia по крайней левой полосе из трех попутных. Она не снизила скорость перед «зеброй» в районе дома №4 по улице Ленина. При этом машины на остальных полосах пропустили пешехода.

– Таким образом, она совершила наезд на 65-летнего мужчину, переходившего проезжую часть, – отметили в прокуратуре.

В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направят в Ленинский районный суд.