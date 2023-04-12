В Крыму к 2024 году планируют увеличить ввод жилья до 1 миллиона квадратных метров ежегодно

В 2022 году в Крыму ввели рекордные 930 тысяч квадратных метров жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Целевые показатели регионального проекта «Жилье» в Республике Крым перевыполнены на 16%, в 2022 году в регионе ввели рекордные 930 тысяч квадратных метров жилья. К 2024 году планируется увеличить ввод жилья до 1 миллиона квадратных метров ежегодно, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– Такие темпы будут сохраняться. Для этого проведена работа по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 7,4 млрд руб. Эти средства направлены на строительство инженерных коммуникаций и дорог, – цитирует Гоцанюка «Крым 24».

Ранее председатель крымского правительства рассказал, что в республике планируется реализация ряда перспективных проектов, в том числе в области импортозамещения. Среди предполагаемых направлений - производство трансформаторов для гражданских самолетов «Сухой Суперджет» и высокоточных устройств для комплексов контроля за наземной и надводной обстановкой.

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