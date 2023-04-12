В Ялте откроют два новых фонтана

Фонтаны запустили после зимней спячки Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В Ялте после зимней консервации запустили фонтаны на набережной, Пушкинском бульваре. Еще один фонтан откроют в поселке Симеиз и в парке Фороса. Рабочие проводят последние технические мероприятия перед тем, как включить фонтаны в Приморском парке и на площади Советской.

- В этом году фонтаны запустили раньше на пару недель. Этому способствовала погода, а также мы хотели порадовать местных жителей и наших гостей, - рассказал КП-Крым руководитель городского предприятия «Зеленстрой» Александр Григориади.

Ежегодно в ноябре-декабре фонтаны Ялты консервируются на зиму. Двигатели, насосы, форсунки снимают для технической профилактики. А чаши фонтана чистят вручную от известкового налета, чтобы не повредить покрытие.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Фонтан в Приморском парке не работал долгие годы. Сотрудник «Зеленстроя» перебрали двигатель, проверили и отремонтировали системы вентиляции, набора и слива воды. Сейчас коммунальщики проводят работы по подключению электричества и просушки камер под оборудование.

Долгожданный новый фонтан на площади Советской проверили в тестовом режиме, а полностью запустят уже через неделю.

Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

К концу апреля после чистки заполнят водой и городские бассейны: в сквере Ломоносова и «Черное море» в Приморском парке.