В Крыму нашли 11 снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 12 апреля, в Крыму обнаружили и уничтожили 11 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Ленинском районе, в шести километрах от Марьевки, на открытой территории нашли реактивный снаряд калибром 122 миллиметра. В шести километрах от Чистополья обнаружили два 76-миллиметровых снаряда.

В селе Азовское Джанкойского района нашли четыре минометные мины, один артиллерийский и один реактивный снаряд. Кроме того, в Керчи обнаружили два артиллерийских снаряда.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – сообщили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что при этом соблюдались все требования безопасности. Всего к операции привлекли 10 человек и четыре единицы техники.