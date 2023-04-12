В Крыму открыли восемь новых гостиниц в 2022 году

Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2022 году в Крыму открыли восемь новых гостиниц, в общей сложности они рассчитаны на 336 номеров. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

– За 2022 год было открыто восемь новых гостиниц на 336 номеров, – отметил крымский премьер.

В республике также модернизировали и реконструировали 89 санаторно-курортных и гостиничных организаций. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Крым получил почти 567 миллионов рублей в качестве грантов на развитие предпринимательских инициатив. Гоцанюк отметил, что благодаря этой поддержке в Крыму реализуется более 60 новых туристических проектов. В частности, в республике построили 11 новых модульных отелей.

Напомним, в 2022 году Крым посетили 6,53 миллиона туристов. Это в 1,7 раза больше, чем в 2014 году. Сейчас полуостров оказался в непростой логистической ситуации. Поэтому с федеральным правительством были отработаны меры поддержки предприятий туристической отрасли. Они направлены на сохранение трудовых коллективов. Количество поездов, курсирующих между Крымом и другими регионами России, увеличат до 22.