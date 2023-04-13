На Южном берегу Крыма в разгаре Парад тюльпанов 2023

Парад тюльпанов 2023. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крыма украсили десятки тысяч весенних цветов – в Никитском саду 4 апреля официально начался Парад тюльпанов 2023.

На выставке 200 сортов луковичных. Фото: Алекс Кедми/VK

Масштабная выставка цветов привлекает к себе внимание и туристов, и местных жителей.

Тюльпаны выглядят очень эффектно. Фото: Алекс Кедми/VK

- Всего представлено 200 сортов тюльпана, в декабре высадили 160 тысяч луковиц, - напомнили в Никитском ботаническом саду (НБС-ННЦ РАН).

Невозможно оторвать глаз от цветущих тюльпанов. Фото: Алекс Кедми/VK

Яркий калейдоскоп из десятков тысяч красавцев тюльпанов может вскружить голову кому угодно!

Цветы очаровывают не только вживую, но и на фотографиях.

- Спасибо за волшебство и красоту, - так подписчики благодарят фотохудожника Алекса Кедми, разместившего свои работы в соцсети.

Яркие и разные. Фото: Алекс Кедми/VK

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