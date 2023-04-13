Ялта отправила на передовую 300 пасхальных куличей

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Накануне, 12 апреля, в зону проведения специальной военной операции передали 300 пасхальных куличей, приготовленных ялтинским хлебокомбинатом. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– Вместе с ними отправляем на передовую и 200 обещанных ароматных «кирпичиков» – такой была особая просьба бойцов, – цитирует градоначальницу Крымское информационное агентство. По традиции, вся продукция будет освящена.

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Ранее КП-Крым писала, где и когда в Крыму и Севастополе можно будет освятить пасхальные куличи.

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