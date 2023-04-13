Минтранс РФ: штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет

С ночи на 9 октября по 13 апреля через пролив перевезли более 125 тысяч пассажиров Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 13 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, штормовых предупреждений по проливу нет.

– Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 13 апреля ветер юго-западный, западный 6-11 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, волна 10-60 см, температура воздуха +14-15 градусов, температура воды в море +10-11 градусов, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября прошлого года после теракта на Крымском мосту. По информации Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 13 апреля через пролив в обе стороны перевезли 125 438 пассажиров, 100 616 единиц автотранспорта и 12 618 железнодорожных вагонов.

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