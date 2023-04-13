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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 7:30

Крымчанин сел на два года за мошенничество с землей

Мужчина незаконно получил 1,4 миллиона рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Алуште жителя Крыма признали виновным в мошенничестве с землей на 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина рассказал жительнице Алушты, что может передать ей в собственность землю в селе Верхняя Кутузовка. Площадь участка – 1,5 тысячи квадратных метров.

– Мужчина получил от потерпевшей 1,4 миллиона рублей, убедив, что выданная ему собственником имущества доверенность предоставляет полномочия по осуществлению сделки купли-продажи, – отметили в прокуратуре.

На самом деле крымчанин мог заключить только договор аренды. Мужчина получил деньги, но своих обязательств не выполнил. Суд приговорил фигуранта к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.