В Крыму отремонтируют четыре дороги за 400 миллиона рублей

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

В 2023 году в Крыму планируют отремонтировать четыре дороги, на эти цели потратят 398,8 миллиона рублей. Соответствующие распоряжения подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Так, ООО «Агрий» проведет капитальный ремонт дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Цена контракта составляет 373,6 миллиона рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября.

ООО «Крым-Магистраль» приведет в порядок две дороги в Симферополе. Улицу Марьинскую отремонтируют за 19,8 миллиона рублей, а Лунную – за 47,4 миллиона. Работы должны завершиться до конца года. Еще 5,4 миллиона рублей потратят на капремонт участка дороги между Черноморским и Воинки. Эти работы до конца года выполнит акционерное общество «ВАД».