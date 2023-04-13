Сергей Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма

Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в традиционной вечерней трапезе мусульман. Об этом он сообщил в своем Tg-канале.

Вместе с муфтием Эмирали Аблаевым руководитель республики разделил ифтар во время священного месяца Рамадан.

- Взаимное уважение и бережное отношение к традициям и культуре всех национальностей и конфессий - неотъемлемая часть нашего крымского менталитета, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что достичь значимых результатов для Крыма можно только сообща - как единая команда.