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НовостиОбщество13 апреля 2023 8:03

Сергей Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма

Сергей Аксенов принял участие в ифтаре мусульман Крыма во время священного месяца Рамадан
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в традиционной вечерней трапезе мусульман. Об этом он сообщил в своем Tg-канале.

Вместе с муфтием Эмирали Аблаевым руководитель республики разделил ифтар во время священного месяца Рамадан.

- Взаимное уважение и бережное отношение к традициям и культуре всех национальностей и конфессий - неотъемлемая часть нашего крымского менталитета, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма напомнил, что достичь значимых результатов для Крыма можно только сообща - как единая команда.