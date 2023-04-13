В Крым привезут Благодатный огонь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодатный огонь привезут в Крым 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

- Встреча Благодатного огня пройдет в понедельник, 17 апреля в 15:30 в соборе Александра Невского в Симферополе,- сообщили в епархии.

После этого состоится раздача Благодатного огня по всем храмам и церквям полуострова.

В 16:00 крымчан поздравит с праздником Пасхи митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Напомним, традиционная церемония схождения Благодатного огня проходит в субботу в Иерусалиме в храме Гроба Господня. На церемонию съезжаются паломники со всего мира.

Как сообщала ранее КП-Крым, освящать пасхальные куличи в Крыму будут в течение дня суботы, и до 16 часов воскресенья.

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