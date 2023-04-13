Наркозакладчику из Керчи грозит 20 лет колонии

Фото: МВД России по Республике Крым

23-летний житель Керчи обвиняется в покушении на сбыт крупной партии наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По информации ведомства, ранее не судимый безработный мужчина выполнял роль «закладчика» интернет-магазина, специализирующегося на продаже запрещенных веществ. Он помещал наркотики в тайники, сообщал куратору о проделанной работе и получал за это вознаграждение.

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Керчи при взаимодействии с Госавтоинспекцией Керчи. Транспортное средство фигуранта было остановлено на одной из улиц города. В результате проведенного осмотра автомобиля сотрудниками ОКОН обнаружены и изъяты свертки с несколькими видами наркотических веществ, фасовочные материалы и электронные весы, – рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что изъятые из автомобиля вещества массой 47,809 граммов и 29,987 граммов содержат в своем составе производное N-метилэфедрона и метадон.

Как выяснилось, мужчина по наводке куратора поднял наркотики из тайника в Краснодарском крае. Часть запрещенных веществ он раскидал по закладкам на территории Керчи, часть хранил при себе. Изучив телефон обвиняемого, полицейские нашли все закладки и изъяли наркотики.

Фигуранта поместили под домашний арест. Ему грозит 20 лет колонии.

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