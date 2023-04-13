В Армянске назначили нового прокурора

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Новым прокурором Армянска стал Сергей Чухраев. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Армянска назначен старший советник юстиции Сергей Чухраев, – отметили в надзорном ведомстве.

Чухраев родился в 1974 году в Харькове. Он начал работать в органах прокуратуры с 1997 года. Ранее Чухраев руководил уголовного-судебным управлением крымской прокуратуры. Его награждали «Медалью Руденко» и медалью «300 лет прокуратуре России».