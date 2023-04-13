Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

В Крыму 40 предприятий улучшают производительность труда благодаря господдержке в рамках национального проекта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития.

– Реализация нацпроекта «Производительность труда» опережает запланированные сроки. Из плановых 35 предприятий в нацпроект вступили 40 крупных предприятий Республики Крым, –отметила зампред Совмина – министр финансов региона Ирина Кивико.

Вице-премьер рассказала, что 40-м стало керченское предприятие по изготовлению укупорочных изделий для пивобезалкогольной продукции. Кроме того, компания занимается обработкой жести для консервной промышленности. Кивико подчеркнула, что на предприятиях, участвующих в нацпроекте, время протекания процесса сократилось на 32%, а незавершенное производство – на 42%. При этом выработка увеличилась на 51%.