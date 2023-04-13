В Крыму 1 сентября откроются 11 новых детских садов

Фото: пресс-служба главы Коми

С 1 сентября в Крыму начнут работать 11 новых детских садов. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, в 2022 году в регионе построили 20 детских садов. В общей сложности эти дошкольные учреждения рассчитаны на 2585 мест.

– Из них уже начали работать девять детских садов, а с 1 сентября планируется еще 11, – отметил руководитель крымского правительства.

Гоцанюк также подчеркнул, что в 22 муниципалитетах республики удалось обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет. В целом этот показатель по региону составляет около 90%.