В симферопольской колонии №1 прошел день открытых дверей

Фото: УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю

В симферопольской исправительной колонии №1 10 апреля прошел День открытых дверей. Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Республике Крым и городе Севастополю, родственники могли ознакомиться с бытом осужденных и условиями их содержания.

Фото: УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю

– В ходе мероприятия представителями администрации для родственников была проведена обзорная экскурсия по учреждению, где они имели возможность ознакомиться с условиями содержания, побывать в местах проживания, работы и досуга осужденных, а также посетить храм и мечеть, – говорится в сообщении.

В конце было организовано совместное чаепитие осужденных с родственниками.

– Родные выразили администрации учреждения искренние слова благодарности за условия, которые созданы в колонии и проведенное мероприятие, – отметили в пресс-службе УФСИН.

Ранее сообщалось, что в симферопольском СИЗО №2 появились молельные комнаты. В дни месяца Рамазан и Великого поста содержащиеся в изоляторе лица смогут совершать религиозные обряды в специально отведенных местах.

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