НовостиОбщество 13 апреля 2023 22:40

Погода на 14 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 14 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе