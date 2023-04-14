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НовостиОбщество13 апреля 2023 22:40

Погода на 14 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 14 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте малооблачно.

В Ялте малооблачно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 апреля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +16...+18°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 14 м/с., тепло +14…+16°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°…+16°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

В Алуште +16°…+17°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +14…+15°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +14…+15°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +14…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +17…+19°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +13…+15°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +17…+18°, южный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +8…+12°.

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