Погода на 14 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Ялте малооблачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 апреля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +16...+18°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 14 м/с., тепло +14…+16°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°…+16°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.
В Алуште +16°…+17°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +13…+14°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +14…+15°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +14…+15°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +14…+15°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +17…+19°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +13…+15°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Белогорске +17…+18°, южный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +8…+12°.
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