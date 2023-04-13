В Керчи отменили факельное шествие

Факельное шествие на гору Митридат проводилось в Керчи со второй половины 60- годов. Фото: Администрация Керчи/сайт

Факельное шествие в Керчи в преддверии Дня Победы не состоится. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе керченского горсовета.

- Да, мероприятие отменяется, - сообщили в пресс-службе.

Ранее Власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Несмотря на отмену праздничных мероприятий, представители органов власти должны навестить ветеранов и поздравить их с Днем Победы.

Факельное шествие на гору Митридат в память о погибших в Великой Отечественной Войне ежегодно проводилось в Керчи 8 мая, начиная со второй половины 60-х годов.

Традиция была прервана во время коронавирусных ограничений в 2020 году. С того времени факельные шествия в Керчи не проводились.

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