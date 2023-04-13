В Севастополе скверу и четырем улицам присвоены имена героев СВО

В Севастополе скверу и четырем улицам присвоены имена героев специальной военной операции Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе скверу и четырем улицам присвоены имена героев специальной военной операции. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства города-героя, сообщил губернатор Михаил Развожаев 13 апреля.

– Сквер Героев специальной военной операции теперь расположен в районе Парка Победы. Новые улицы в селе Полюшко, которым присвоены наименования в честь участников СВО: улица гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова; улица гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко; улица старшего мичмана Ивана Вахрушева; улица гвардии рядового Александра Череменова, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Новые наименования были предложены Минобороны РФ и согласованы на заседании Межведомственной топонимической комиссии Севастополя.

В январе сообщалось, что в Республике Крым уже 13 улиц носят имена героев спецоперации. Так, в Симферополе есть улицы Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, в Керчи – улицы Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В городе Щелкино Ленинского района одной из улиц присвоено имя Даниила Ткаченко, улице в Сакском районе – имя Василия Горгуленко. Улица в селе Перевальном Симферопольского района носит имя Антона Семенога, улица в селе Краснолесье – имя Игоря Байрак. В селе Партизанское две улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.

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