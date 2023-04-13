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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 13:21

Крымчанин притворялся девушкой и украл более 400 тысяч рублей

Его могут посадить на шесть лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красногвардейском районе местного жителя обвиняют в мошенничестве на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

– Обвиняемый создал в одной из социальных сетей аккаунт, в котором вел переписку от имени девушки, – рассказали в надзорном ведомстве.

Фигурант начал вести диалог с потерпевшим. Злоумышленник говорил ему о финансовых проблемах, а в ответ получал деньги. В общей сложности крымчанину перевели более 400 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.