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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:55

На следующей неделе жители Крыма будут работать всего три дня

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении дополнительных выходных в связи с религиозными праздниками
Дмитрий Коренев
На следующей неделе крымчане будут работать всего три дня

На следующей неделе крымчане будут работать всего три дня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе крымчане будут работать всего три дня. 17 и 21 апреля – официальные выходные

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении дополнительных выходных в связи с религиозными праздниками.

16 апреля отмечается православная Пасха. Поскольку праздник выпадет на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 17 апреля. 21 апреля, в пятницу, мусульмане будут праздновать Ураза-Байрам.

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