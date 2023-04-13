На следующей неделе жители Крыма будут работать всего три дня

На следующей неделе крымчане будут работать всего три дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе крымчане будут работать всего три дня. 17 и 21 апреля – официальные выходные

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении дополнительных выходных в связи с религиозными праздниками.

16 апреля отмечается православная Пасха. Поскольку праздник выпадет на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 17 апреля. 21 апреля, в пятницу, мусульмане будут праздновать Ураза-Байрам.

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