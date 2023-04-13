В Крыму призовут в армию 2,5 тысячи человек

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В Крыму планируют призвать в армию 2,5 тысячи человек. Об этом «Крым 24» сообщил военный комиссар республики Евгений Машуков.

– С территории Республики Крым военным комиссариатом и призывными комиссиями муниципальных образований планируется призвать и направить в войска порядка 2,5 тысячи призывников, – сказал он.

Машуков отметил, что молодые люди будут служить в воинских частях, расположенных в Крыму и Севастополе, а также в Центральном и Западном военных округах.

Напомним, в весеннюю кампанию 2023 года из Симферополя призовут в армию около 400 человек. Военный комиссар города Александр Чепуренко отметил, что около 50% останутся в Крыму, а остальные дальше Южного военного округа не отправятся. Он уточнил, что обычно призывников отправляют на Кубань и в Ростовскую область.