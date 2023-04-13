В Крыму на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыто 8 классов

НА карантин закрыты восемь классов в Крыму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Восемь классов в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом КП-Крым сообщили в министерстве образования республики.

- Закрыты 8 классов в пяти общеобразовательных организациях, - сообщили в Минобразования.

На вынужденные каникулы ушли школьники в Симферополе и Нижнегорском районе.

Кроме того, карантин объявлен в четырех детских садах. Закрыты пять групп в Алуште, Керчи и Черноморском районе.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19. Летальных случаев нет

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