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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:28

В Симферополе изменилось расписание движения автобуса №99

Жителей просят обратить внимание
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание движения автобусного маршрута №99. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

– С 13 апреля вступают в силу изменения в расписании движения по автобусному маршруту №99 «Залесье – Молодежное», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Жителям и гостям города стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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