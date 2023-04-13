В Симферополе изменилось расписание движения автобуса №99

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание движения автобусного маршрута №99. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

– С 13 апреля вступают в силу изменения в расписании движения по автобусному маршруту №99 «Залесье – Молодежное», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

Жителям и гостям города стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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