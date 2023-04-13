В Севастополе полиция заинтересовалась земляными работами на пляже

Фото: пресс-службе управления МВД по Севастополю

В Севастополе полиция проводит проверку по факту земляных работ на пляже. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

В полицию поступила информация о том, что между пансионатом «Лазурь» и СНТ «Лесовод», в районе водоохранной зоны Чёрного моря выполняются незаконные земляные работы. На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что 44-летний севастополец, владеющий двумя участками в прибрежной полосе, вел земельные работы. Они были связаны со снятием и отвалом грунта.

– Для этого собственник участков привлек индивидуального предпринимателя, имеющего специальную и грузовую технику, – отметили в МВД.

На подрядчика составили административный материал. Полиция проводит проверку. Владельца земли планируют привлечь к ответственности.

– Собранные полицейскими материалы будут переданы в профильное природоохранное ведомство для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.