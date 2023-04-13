В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте началась выдача сертификатов на земельные участки участникам специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Стартовала выдача сертификатов на земельные участки ялтинцам-участникам СВО. В списке – первые 46 человек, – написала она

Павленко уточнила, что речь идет о сотрудниках Росгвардии и ОМОН. Руководитель администрации пояснила, что сами участки уже сформированы. Площадь каждого из них – примерно 600 квадратных метров. Пока участки выдают в Сакском районе. Далее землю можно будет получить в Ленинском, Раздольненском и Черноморском районах.

– Сейчас там проводятся работы по обустройству коммуникаций, – добавила Павленко

Напомним, 7 апреля в Симферополе участники СВО получили первые документы на земельные участки. Наделы выдали в поселке Лесновка под Саками.