В Крыму уничтожили 11 боеприпасов времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 13 апреля, Крыму уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Керчи нашли гранату Ф-1, пять советских артиллерийских снарядов и один немецкий боеприпас. В районе мыса Меганом в Судаке обнаружили три советских артиллерийских снаряда и одну немецкую противопехотную мину. Все боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 10 человек и четверо единицы техники.