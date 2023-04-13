В Крыму уничтожили 11 боеприпасов времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми
В четверг, 13 апреля, Крыму уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Так, в Керчи нашли гранату Ф-1, пять советских артиллерийских снарядов и один немецкий боеприпас. В районе мыса Меганом в Судаке обнаружили три советских артиллерийских снаряда и одну немецкую противопехотную мину. Все боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.
– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.
Всего к операции привлекли 10 человек и четверо единицы техники.