Крым презентует свой туристический потенциал на выставке в Белоруссии

Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

Крым презентует свой туристический и санаторно-курортный потенциал для турбизнеса и жителей Белоруссии на главной выставке страны, которая проходит в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства курортов и туризма.

Ведомство организован единый стенд, на котором проводят презентации, консультации по отдыху на полуострове, а также розыгрыши путевок и крымских сувениров. На выставке предоставили всю необходимую информацию о работе крымской туристической отрасли, новых маршрутах, а также об инвестиционных предложениях. Крым не первый раз участвует в этой выставке. Интерес к стенду республики традиционно высок.

– Белорусы традиционно любят отдыхать в Крыму и в принципе любят Крым, – отметил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Он добавил, что в республике ждут туристов из Белоруссии.