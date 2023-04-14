В Крыму ищут 53-летнего мужчину в темно-коричневой куртке

Иван Дойков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму бесследно исчез 53-летний мужчина, одетый в темно-коричневую куртку. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пропавшего:

- Дойков Иван Иванович, 53 года (1969 года рождения), поселок Николаевка, Симферопольский район – город Джанкой - Ростовская область.

Волонтеры сообщают, что с 16 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 180 сантиметров рост, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Иван Дойков был одет в темно-коричневую куртку.

Если вы видели этого человека, будьте добры, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Кстати, есть хорошая новость: поиски 82-летнего жителя Симферополя успешно завершены. Пенсионера нашли живым и невредимым.

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