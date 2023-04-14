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НовостиОбщество14 апреля 2023 5:23

Для электричек из Керчи в Анапу изменили график движения на 27 и 29 апреля

Расписание подкорректировали из-за ремонта железной дороги в Краснодарском крае
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму пригородные электрички - популярный вид общественного транспорта.

В Крыму пригородные электрички - популярный вид общественного транспорта.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В конце апреля поезда из Керчи в Анапу будут ходить по измененному графику. В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщили:

- В апреле расписание пригородных поездов «ЮППК» в Анапу и обратно временно изменится из-за ремонта железной дороги на территории Краснодарского края.

Подкорректированное расписание электричек на 27 и 29 апреля 2023. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Подкорректированное расписание электричек на 27 и 29 апреля 2023. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Напоминаем, что в Крыму с 15 апреля также изменится график движения пригородных поездов Симферополь – Джанкой и Симферополь – Феодосия.

Пассажирам электричек, чтобы не попасть впросак, стоит взять на заметку эти новости. Действующий график движения пригородных поездов можно хорошенько изучить на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь - билеты на электрички», там же продают и электронные билеты.

«Горячие» телефоны компании-перевозчика: 8-800-506-00-20 или 8 -978- 978-39-39.

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