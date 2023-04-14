В «Тайгане» показали рацион херсонских енотов

На прошедших выходных у звезды интернет-мемов родилась тройня Фото: Александра Тимощенко

В сафари-парке «Тайган» показали, чем питаются знаменитые еноты из Херсона, которых эвакуировали в Крым из-под обстрелов. Каждый день в миске питомцев есть фрукты, овощи и белок в виде мяса.

Как рассказал КП-Крым владелец «Тайгана» Олег Зубков, ежедневно они получают свою витаминную дозу.

- Вот такой у них витаминный рацион. Здесь и груши, и бананы, и яблоки, и овощи, и мясо, - говорит Зубков.

Напомним, на прошедших выходных у звезды интернет-мемов родилась тройня. Енот стал очень ответственным папой. Целыми днями он оберегает своих малышей и не дает их в обиду.

Ранее он прославился тем, что во время эвакуации животное так сильно сопротивлялось, что его пришлось отлавливать из вольера за хвост. Из-за этого Зубкова даже обвинили в «краже» енотов.