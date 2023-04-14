Сбивший шестилетнюю девочку крымчанин пойдет под суд

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В Симферополе жителя Крыма обвиняют нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Авария произошла 16 февраля. Ford Focus ехал по улице Тургенева. Водитель не уступил дорогу девочке 2017 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со своей матерью. Ребенок оказался под колесами иномарки.

– Девочка с травмами госпитализирована в учреждение здравоохранения, – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Киевский районный суд Симферополя. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.