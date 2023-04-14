Часть Симферополя останется без воды на сутки

Воду отключат в связи с работами по переустройству водовода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители ряда улиц Симферополя останутся без воды 18 апреля из-за работ по переустройству водовода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 23:00 17 апреля по 23:00 18 апреля будет ограничено водоснабжение на переулках Альпинистов, Туристов, Проводников, улицах Западной, Проводников, Москалева, Туристов, Строителей, Альпинистов, Азовской, Локомотивной, Летчиков, Паровозной, Новаторов, Амурской, Ухтомского, Москалева.

– Основной объем работ будет выполнен 18 апреля к 23:00, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 19 апреля, – говорится в сообщении.

На время работ предприятие организует подвоз воды, график будет размещен дополнительно. Жителям рекомендуют иметь запас воды.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50