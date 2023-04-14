В крымском футбольном клубе «Черноморец» прокомментировали информацию о возможном задержании игрока

СМИ сообщили о задержании правоохранителями футболиста одного из крымских клубов Фото: Юлия МАРКИНА

В ФК «Черноморец» прокомментировали информацию о возможном задержании правоохранителями полузащитника команды. Ранее некоторые СМИ сообщили, что 30-летнего футболиста задержали в Ялте с крупной партией наркотика. Якобы в салоне его автомобиля правоохранители обнаружили два свертка с мефедроном общим весом около одного килограмма.

В футбольном клубе, где сейчас играет полузащитник, КП-Крым сообщили, что в настоящий момент не могут связаться с игроком, и где он находится, им не известно.

- На данный момент у нас никакой информации нет. Мы сами все узнали из новостей. Сейчас связи с ним нет. Поэтому на данный момент мы не знаем, где он находится, - сообщили КП-Крым в пресс-службе клуба.

Полузащитник, о котором идет речь, - воспитанник симферопольского клуба «Таврия». В 2013-2016 годах играл за ялтинский ФК «Рубин». Однако сейчас официально не числится ни в одном крымской клубе.

ФК «Черноморец» из поселка Чистенькое - любительская команда, она относится к Федерации футбола Симферопольского района.

В МВД по РК сообщили КП-Крым, что «уточняют информацию» по поводу возможного задержания футболиста.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5