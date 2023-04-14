Глава парламента Крыма Константинов предложил лишить Украину выхода к Черному морю

Фото: crimea.gov.ru

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина после фактической утраты выхода к Азовскому морю должна быть отрезана и от черноморского побережья. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал сделать Черное море «морем НАТО».

– Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины – это Россия. А значит, и все Черноморское побережье – наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни тем более жителям Причерноморья. Теперь – время вернуть его законному владельцу, – подчеркнул Константинов.

По его словам, будущее территории Украины – предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги СВО.

Ранее Константинов заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится тем, что Россия вернет контроль над своими историческими территориями. По его словам, по итогам конфликта киевская хунта полностью потеряет власть, а переломный момент состоится уже в 2023 году. Спикер Госсовета Крыма полагает, что все решится «к осени».

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