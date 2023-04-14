Более тысячи абонентов в Сакском районе остались без света из-за аварии

В Саках и селе Орехово из-за аварии на линии электропередачи более тысячи абонентов остались без света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках и селе Орехово из-за аварии на линии электропередачи более тысячи абонентов остались без света. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– В 10:29 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 1195 абонентов в г. Саки, с. Орехово, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

Напомним, на следующей неделе жители ряда улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству водовода.

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