Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:19

Более тысячи абонентов в Сакском районе остались без света из-за аварии

Обесточено село Орехово
Дмитрий Коренев
В Саках и селе Орехово из-за аварии на линии электропередачи более тысячи абонентов остались без света

В Саках и селе Орехово из-за аварии на линии электропередачи более тысячи абонентов остались без света

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках и селе Орехово из-за аварии на линии электропередачи более тысячи абонентов остались без света. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

– В 10:29 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены 1195 абонентов в г. Саки, с. Орехово, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

Напомним, на следующей неделе жители ряда улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству водовода.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50