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В пятницу, 14 апреля, Керченская переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

– Паромное сообщение осуществляется в штатном режиме, – отметили в ведомстве.

В кубанском главке МЧС уточнили, что работают три парома.

Напомним, работу Керченской переправы временно приостановили. Такое решение было принято по техническим причинам. В порту «Кавказ» проводилось техобслуживание причала.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В Минтрансе РФ отметили, что штормовых предупреждений по проливу нет, однако во второй половине дня ожидается сильный ветер со скоростью до 12-15 м/с.