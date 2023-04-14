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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:08

Жителей Керчи просят воздержаться от посещения ночных пасхальных служб

Посетить храмы можно в дневное время, в любой день пасхальной недели
Дмитрий Коренев
Власти Керчи просят жителей города воздержаться от посещения ночных пасхальных служб

Власти Керчи просят жителей города воздержаться от посещения ночных пасхальных служб

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Керчи просят жителей города воздержаться от посещения ночных пасхальных служб.

– В канун праздника Воскресения Господнего прошу керчан в целях соблюдения безопасности воздержаться от посещения ночных служб в церквях города, – написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что верующие керчане могут посетить храмы в дневное время, в любой день Пасхальной недели.

Напомним, ранее в Керчи по соображениям безопасности отменили факельное шествие. Кроме того власти Крыма приняли решение в этом году не проводить Парад Победы и акцию «Бессмертный полк».

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