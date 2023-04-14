В Симферополе автобус с 32 пассажирами врезался в иномарку и дом

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В пятницу, 14 апреля, в Симферополе автобус с 32 пассажирами врезался в забор, Toyota и домовладение. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 16.00. Автобус ехал по переулку Элеваторному в сторону улицы Элеваторной. Водитель решил повернуть направо и столкнулся с Toyota. От удара иномарку откинуло на Renault. Автобус же в это время врезался в забор и домовладение.

– В салоне автобуса ориентировочно находилось 32 пассажира. В результате происшествия пострадавших нет, – сообщили в МВД.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что автобус ехал по маршруту №3. Надзорное ведомство также проводит проверку.

– Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении.