В Крыму выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции

Можно сделать прививку, чтобы не заболеть ковидом. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму на 15 апреля коронавирус диагностировали у 78 мужчин и женщин. В министерстве здравоохранения Республики Крым также сообщили, что за минувшие сутки пришлось госпитализировать 24 заболевших.

Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 215 512 человек, из которых 63 898 пришлось уложить на больничные койки, чтобы провести высокоэффективное медицинское лечение.

Статистика на 15 апреля. Фото: Минздрав/Tg

- За истекшие сутки выздоровели и выписаны домой 61 человек, - отметили в ведомстве.

Летальных исходов от ковида на 15 апреля, к огромному счастью, нет. Но на территории республики зловредная инфекция e;t успела забрать 5 428 человеческих жизней.

Поэтому особенно расслабляться нельзя, бывая в многолюдных местах стоит воспользоваться медицинской маской, чтобы сохранить свое здоровье, а возможно и жизнь.

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