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НовостиОбщество15 апреля 2023 7:52

В Крыму выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки медики госпитализировали 24 человека
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Можно сделать прививку, чтобы не заболеть ковидом.

Можно сделать прививку, чтобы не заболеть ковидом.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму на 15 апреля коронавирус диагностировали у 78 мужчин и женщин. В министерстве здравоохранения Республики Крым также сообщили, что за минувшие сутки пришлось госпитализировать 24 заболевших.

Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали у 215 512 человек, из которых 63 898 пришлось уложить на больничные койки, чтобы провести высокоэффективное медицинское лечение.

Статистика на 15 апреля. Фото: Минздрав/Tg

Статистика на 15 апреля. Фото: Минздрав/Tg

- За истекшие сутки выздоровели и выписаны домой 61 человек, - отметили в ведомстве.

Летальных исходов от ковида на 15 апреля, к огромному счастью, нет. Но на территории республики зловредная инфекция e;t успела забрать 5 428 человеческих жизней.

Поэтому особенно расслабляться нельзя, бывая в многолюдных местах стоит воспользоваться медицинской маской, чтобы сохранить свое здоровье, а возможно и жизнь.

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