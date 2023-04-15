У жителя Феодосии, ездившего пьяным, конфисковали 2 автомобиля

Суд строго наказал нарушителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму у автолюбителя, который садился за руль пьяным, конфисковали 2 легковых автомобиля. В пресс-службе прокуратуры Феодосии сообщили:

- Автомобилист, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, в середине декабря прошлого года двигался по дорогам города на автомобиле ВАЗ 21063 в нетрезвом виде. А спустя десять дней опять сел пьяным за руль автомобиля ВАЗ 21053.

В итоге нарушителя жестко покарали – автолюбителю присудили 260 часов обязательных работ и на 3 года лишили водительских прав.

Два отечественных автомобиля, которыми владел осужденный, конфисковали в доход государства.

Напоминаем, что 14 апреля, в Севастополе девушка без водительских прав за рулем Nissan сбила второклассника.

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