В Симферополе вынесли приговор лже-газовику

Мошенник деньги взял, но газовый счетчик не поменял. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе поймали и наказали лже-газовика. В пресс-службе прокуратуры Республики Крым сообщили:

- 24-летний местный житель в конце прошлого года, представившись работником газовой службы, убедил 81-летнюю женщину в необходимости замены газового счетчика, получив от нее на эти цели в общей сложности 50 тысяч рублей.

Но молодой человек и пальцем не пошевелил, чтобы отработать эти деньги.

Ушлого товарища поймали и завели на него уголовное дело.

В итоге прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу о хищении денежных средств пожилой женщины под предлогом замены газового счетчика. За мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, преступнику дали 4,5 года принудительных работ.

- Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме, - отметили в крымской прокуратуре.

Справедливость восторжествовала: деньги вернули старушке, преступник получил заслуженное наказание.

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