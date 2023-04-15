В Крыму водолазы чистят пляжи. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

В Крыму готовятся к лету и водолазы приводят в порядок пляжи. В пресс-службе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сообщили:

- На одном из пляжей Феодосии провели водолазное обследование дна акватории. С морского дна спасатели достали фрагменты металлических конструкций, которые представляют потенциальную опасность. В общей сложности очистили акваторию на расстояние до 25 метров от уреза воды, на глубине до 2 метров.

В ведомстве отметили, что обследование и очистка дна акваторий проводится в преддверии курортного сезона 2023 года для безопасного отдыха гостей и жителей полуострова.

Напоминаем, что уже идет подготовка к приему туристов на востоке Крыма – в Керчи и Ленинском районе.

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